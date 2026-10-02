Palmistry: हाथ में 'चौक का निशान' देता है धन-दौलत से लेकर सरकारी नौकरी तक का संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं से अलग-अलग तरह के निशान बनते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हथेली पर बनने वाले चिह्नों में से एक है चौक या चौकड़ी का निशान। आमतौर पर आपको यह निशान हथेली में अंगूठे के नीचे नजर आएगा। मगर कई बार यह अलग-अलग पर्वतों पर भी बनता है।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर बना साफ और स्पष्ट चौकड़ी का निशान सुरक्षा, स्थिरता और सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। इसे कई स्थितियों में एक शुभ चिह्न माना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जिनकी हथेली पर यह निशान होता है, वो लोग स्‍वभाव से कैसे होते हैं।

ईमानदार और सरल स्वभाव अगर आपकी हथेली पर स्पष्ट चौकड़ी का निशान बना हुआ है, तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यह सरल और स्पष्ट स्वभाव का संकेत देता है। ऐसे लोग अपनी बात सीधे तरीके से रखने वाले होते हैं। इन्‍हें घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है। इन लोगों के व्यवहार में छल-कपट नहीं होता है। इसी वजह से दूसरे लोग इन पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये लोग रिश्तों में भी ईमानदारी और भरोसे को महत्व देने वाले होते हैं।

धन को संभालने में होते हैं कुशल जिनकी हथेली में चौकड़ी या चौका का निशान होता है, वो फिजूल खर्च नहीं करते हैं। इन लोगों में आर्थिक स्थिरता होती है। ऐसे लोग पैसे को सोच-समझकर खर्च करते हैं और भविष्य के लिए बचत करने में विश्वास रखते हैं।