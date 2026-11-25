धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के महाभारत और पुराणों में कई ऐसी रोचक कथाएं मिलती हैं, जो जीवन से जुड़ी बड़ी सीख देती हैं। ऐसी ही एक कथा दो असुर भाइयों सुंद और उपसुंद की है। दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होते थे। उनकी एकता और शक्ति से देवता भी भयभीत रहते थे।

दोनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था, जिससे उनका वध करना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन में अहंकार और वासना घर कर जाती है, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है।

कुछ ऐसा ही इन दोनों भाइयों के साथ भी हुआ। एक अप्सरा के रूप पर मोहित होकर दोनों एक-दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। कौन थे सुंद और उपसुंद? पौराणिक कथा के अनुसार, सुंद और उपसुंद दो शक्तिशाली असुर भाई थे। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। वे हमेशा साथ रहते थे और हर काम मिलकर करते थे। उनके बीच न तो कभी किसी बात को लेकर विवाद होता था और न ही एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना थी।

दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने लंबे समय तक ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा।

ब्रह्मा जी से मांगा था ऐसा वरदान जब ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने अमर होने की इच्छा जाहिर की। हालांकि, ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, क्योंकि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है।

इसके बाद दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई से एक दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु केवल एक-दूसरे के हाथों ही हो सके। उनके अलावा संसार का कोई भी देवता, मनुष्य या अन्य प्राणी उनका वध न कर पाए।

ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उन्हें यह वरदान दे दिया। इसके बाद दोनों भाइयों का साहस और अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तीनों लोकों पर करने लगे अत्याचार वरदान मिलने के बाद सुंद और उपसुंद को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। दोनों ने देवताओं, ऋषि-मुनियों और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग पर भी अधिकार जमाने की कोशिश की।

उनके अत्याचारों से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी तरह इन दोनों असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाएं। ब्रह्मा जी जानते थे कि वरदान के कारण कोई दूसरा उनका वध नहीं कर सकता। ऐसे में उन्होंने दोनों भाइयों की एकता तोड़ने की योजना बनाई।

कैसे हुआ अप्सरा तिलोत्तमा का जन्म? ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें एक अत्यंत सुंदर अप्सरा बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने संसार की सबसे सुंदर और आकर्षक वस्तुओं के श्रेष्ठ अंशों को लेकर एक दिव्य स्त्री की रचना की।

कहा जाता है कि उसके शरीर का प्रत्येक अंग सुंदरता का अद्भुत उदाहरण था। संसार के श्रेष्ठ सौंदर्य को तिल-तिल करके एकत्र किया गया था, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा रखा गया। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थीं कि उन्हें देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुंद और उपसुंद के पास भेजने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य दोनों भाइयों के बीच मतभेद पैदा करना था। एक अप्सरा के लिए दुश्मन बन गए दोनों भाई एक दिन जब सुंद और उपसुंद साथ बैठे थे, तभी वहां तिलोत्तमा पहुंचीं। उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर दोनों भाई उन पर मोहित हो गए। दोनों के मन में तिलोत्तमा को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाग उठी। जिस अप्सरा को देखकर दोनों एक साथ आकर्षित हुए थे, उसी के कारण उनके बीच विवाद शुरू हो गया। सुंद ने कहा कि तिलोत्तमा उसकी पत्नी बनेगी, जबकि उपसुंद भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच क्रोध और अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक-दूसरे को मारने का फैसला कर लिया।