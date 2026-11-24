धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में न जाने कितने योद्धाओं से हिस्सा लिया और सभी की अपनी अलग कहानी थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धाओं की वीरता के किस्से आप सभी ने जरूर सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो इस युद्ध की एक अलग परिभाषा प्रस्तुत कर सकते थे।

उन्हीं में से एक थे बर्बरीक। उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था जो सिर्फ तीन बाणों से पूरी सेना का अंत कर सकते थे। भगवान शिव से प्राप्त तीन दिव्य बाणों की शक्ति के कारण वह कुछ ही पलों में वो युद्ध का परिणाम बदलने का हुनर रखते थे।

इसके बावजूद बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? आखिर इसकी वजह क्या थी और कैसे वह शीश दान करके खाटू श्याम कहलाए? आइए जानते हैं महाभारत के इस किरदार की अनोखी कहानी। कौन थे बर्बरीक और उन्हें कैसे मिले तीन दिव्य बाणों का वरदान? महाभारत की कथा के अनुसार, बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें तीन दिव्य बाण प्रदान किए। इन तीनों बाणों की शक्ति अद्भुत थी।

उनका पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिह्नित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिह्नित करता था जिन्हें सुरक्षित रखना हो। तीसरा बाण पहले बाण से चिह्नित सभी लक्ष्यों का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। इसी वजह से बर्बरीक को तीन बाणधारी भी कहा जाने लगा।

मां को दिया वचन बन सकता था महाभारत का सबसे बड़ा संकट बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह महाभारत के युद्ध में वो हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे, जो कमजोर होगा और हार की ओर बढ़ रहा होगा। उनका यह वचन उनकी वीरता और करुणा का प्रतीक था, लेकिन यही प्रतिज्ञा कुरुक्षेत्र के मैदान में आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन सकती थी।

यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ते और पांडव कमजोर पड़ने लगते, तो उन्हें पांडवों का साथ देना पड़ता। इसके बाद कौरव कमजोर होते तो वह फिर उनका पक्ष ले लेते। इस तरह पक्ष बदलते-बदलते युद्ध में दोनों सेनाओं का विनाश हो सकता था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक अद्भुत वचन लिया।

भगवान श्रीकृष्ण ने क्यों मांगा बर्बरीक से शीश दान? जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस समय श्रीकृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने पहुंचे और उनकी शक्ति पर सवाल उठाया।

उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि वह इतने शक्तिशाली हैं, तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदकर दिखाएं। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उस समय श्रीकृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बर्बरीक का बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदने के बाद श्रीकृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा, क्योंकि वहां एक पत्ता छिपा हुआ था।