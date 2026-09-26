मातृ नवमी से लेकर अकाल मृत्यु तक: पितृ पक्ष की किस तिथि पर किसका श्राद्ध करें? देखें पूरी लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष की शुरुआत आज यानी 26 सितंबर से हुई है और इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष दूर होता है।

शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान व्यक्ति का श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है, जिस तिथि पर उसकी मृत्यु हुई हो। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों और विशेष लोगों के लिए अलग-अलग तिथियां भी तय की गई हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि किस तिथि पर किसका श्राद्ध किया जाना चाहिए।

पितृ पक्ष में किस तिथि पर किसका श्राद्ध करें पूर्णिमा श्राद्ध- इस दिन उनका श्राद्ध करने का विधान है, जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो। पूर्णिमा श्राद्ध को प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रतिपदा- इस तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई हो। इसके अलावा, नाना-नानी का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी- जिन लोगों की मृत्यु इन तिथियों पर हुई हो, उनका श्राद्ध इन्हीं दिनों किया जाता है। पंचमी- जिन लोगों की मृत्यु अविवाहित (कुंवारे) अवस्था में हुई हो, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी- इन तिथियों पर उनका श्राद्ध करने का विधान है, जिनकी मृत्यु इन तिथियों पर हुई हो। नवमी तिथि (मातृ नवमी)- नौवीं तिथि के श्राद्ध को मातृ नवमी कहा जाता है। अगर किसी सुहागिन महिला (जैसे- माता, दादी, नानी) की मृत्यु पति के जीवित रहते हुई हो, तो उनका श्राद्ध मातृ नवमी के दिन ही करना शुभ माना जाता है।