पितृ पक्ष में नए कपड़े खरीदें या नहीं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती, क्या हैं शास्त्रों के सही नियम?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2026) को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह विशेष समय है, जो पूरी तरह से हमारे दिवंगत पूर्वजों को समर्पित होता है। इन दिनों में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य जैसे कार्य करते हैं।

लेकिन, हर साल पितृ पक्ष आते ही एक आम सवाल लोगों के मन में जरूर उठता है कि क्या इस दौरान नए कपड़े या अन्य नई चीजें खरीदनी चाहिए? आइए इस आर्टिकल में समझते हैं कि हमारे धार्मिक नियम क्या कहते हैं।

दिखावे से दूर रहने का समय शास्त्रों की मानें तो पितृ पक्ष में नए कपड़े या कोई भी नई चीज खरीदना पूरी तरह से वर्जित तो नहीं है, लेकिन इसे उचित भी नहीं माना जाता। दरअसल, यह समय खुशी मनाने का नहीं है। नई चीजें या चमकीले कपड़े हमारे मन में दिखावे की भावना पैदा कर सकते हैं। यह 16 दिनों का समय पूरी तरह से आध्यात्मिक शांति, सादगी और पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए होता है।