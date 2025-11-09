Masik Shivratri 2025: कब है मासिक शिवरात्रि? यहां पता करें शुभ मुहूर्त एवं योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मासिक शिवरात्रि व्रत करने से साधक की हर मनोकामना यथाशीघ्र पूरी हो जाती है। साथ ही सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए, आश्विन माह की मासिक शिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं- अगहन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त (Masik Shivratri 2025 Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 नवंबर को सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, 19 नवंबर को सुबह 09 बजकर 43 मिनट पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी।

भगवान शिव की पूजा मासिक शिवरात्रि को निशा काल में होती है। इसके लिए 18 नवंबर को अगहन महीने की मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन निशा काल में पूजा का समय देर रात 11 बजकर 42 मिनट से 12 बजकर 36 मिनट तक है।