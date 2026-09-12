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दोस्ती और ईमानदारी की मिसाल होते हैं छाती पर बाल वाले पुरुष, जानिए सबसे बड़ी खूबियां

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Sat, 12 Sep 2026 11:17 AM (IST)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पुरुषों की छाती पर बाल उनके स्वभाव और भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। ...और पढ़ें

कैसे होते हैं छाती पर बाल वाले पुरुष? (Picture Credit- AI Generated)

कैसे होते हैं छाती पर बाल वाले पुरुष? (Picture Credit- AI Generated) 

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र का विशेष महत्व है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति के शरीर की बनावट और शरीर पर मौजूद तिल एवं बालों की मदद से उसके स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई बातों का पता लगाया जा सकता है।

सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि पुरुषों की छाती पर बालों का होना उनके व्यक्तित्व की गहराई से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही पुरुषों की छाती पर बाल कई तरह के खास संकेत देते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरुषों की छाती पर बालों से कौन-से संकेत मिलते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि छाती पर बाल पुरुषों के जीवन के कौन-से रहस्य खोलते हैं।

छाती पर बाल होना देता है ये संकेत

  • सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। इन लोगों के जीवन में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं।
  • जिन पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तो इन लोगों का जीवन धन-धान्य से भरा रहता है। इन लोगों को जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।
  • इसके अलावा इन लोगों को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। साथ ही इनकी मेहनत की वजह से समाज में इनकी खूब तारीफ होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ये लोग दोस्तों और परिवार वालों के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आते हैं। यह हर किसी की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं और अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते।
  • ऐसा माना जाता है कि जिन पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं, वे जीवन में हर एक कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। ये लोग अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं और इन्हें जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
  • जिन पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं, उनका जीवन सुख-समृद्धि से भरा रहता है। ये लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहते हैं और हर काम को बेहतरीन प्लानिंग के साथ पूरा करते हैं।

यह भी पढ़ें- सामुद्रिक शास्त्र: ऊपर या नीचे, होठों पर किस जगह तिल होना लग्जरी लाइफ के संकेत देता है?

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।