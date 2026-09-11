धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पैरों के अंगूठे की बनावट भी व्यक्ति के प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों से जुड़ी मानी जाती है। खासतौर पर पुरुष के पैरों के अंगूठे की बनावट से पता चल जाता है कि वे अपने वाइफ के साथ कितने रोमांटिक हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी तरह के अंगूठे का आकार क्‍या संकेत देता है।

गोल और हल्का लाल अंगूठा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि पैर का अंगूठा गोल, सुडौल और हल्का लाल या गुलाबी दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति को रोमांटिक और ईमोशनल माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वे छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखने और अपने साथी को खुश रखने में विश्वास करते हैं। पत्नी के साथ उनका रिश्ता प्यार, अपनापन और देखभाल पर टिका होता है। इन लोगों के लिए रिश्ते में सिर्फ साथ रहना ही नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

चौड़ा या चपटा अंगूठा यदि पैर का अंगूठा थोड़ा चौड़ा या चपटा है, तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को व्यावहारिक और भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवनसाथी के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में थोड़े संकोची माने जाते हैं। ऐसे लोग पत्नी से प्यार तो करते हैं, लेकिन हर समय रोमांटिक अंदाज में अपनी भावनाएं जाहिर करना उन्हें पसंद नहीं होता है। उनका प्रेम अक्सर बातों से ज्यादा उनके व्यवहार और जिम्मेदारियों में दिखाई देता है।