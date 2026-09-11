Samudrik Shashtra: पैरों के अंगूठे की बनावट बताती है, आप अपनी पत्नी से करते हैं कितना प्रेम?
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पुरुषों के पैरों के अंगूठे की बनावट उनके प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों के बारे में ...और पढ़ें
HighLights
गोल अंगूठा: रोमांटिक, भावनात्मक, पत्नी की भावनाओं को समझते हैं।
चौड़ा अंगूठा: व्यावहारिक, वफादार, व्यवहार से प्रेम व्यक्त करते हैं।
लंबा अंगूठा: स्वतंत्र विचारों वाले, रिश्तों को गंभीरता से लेते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पैरों के अंगूठे की बनावट भी व्यक्ति के प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों से जुड़ी मानी जाती है। खासतौर पर पुरुष के पैरों के अंगूठे की बनावट से पता चल जाता है कि वे अपने वाइफ के साथ कितने रोमांटिक हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी तरह के अंगूठे का आकार क्या संकेत देता है।
गोल और हल्का लाल अंगूठा
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि पैर का अंगूठा गोल, सुडौल और हल्का लाल या गुलाबी दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति को रोमांटिक और ईमोशनल माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वे छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखने और अपने साथी को खुश रखने में विश्वास करते हैं। पत्नी के साथ उनका रिश्ता प्यार, अपनापन और देखभाल पर टिका होता है। इन लोगों के लिए रिश्ते में सिर्फ साथ रहना ही नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
चौड़ा या चपटा अंगूठा
यदि पैर का अंगूठा थोड़ा चौड़ा या चपटा है, तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को व्यावहारिक और भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवनसाथी के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में थोड़े संकोची माने जाते हैं। ऐसे लोग पत्नी से प्यार तो करते हैं, लेकिन हर समय रोमांटिक अंदाज में अपनी भावनाएं जाहिर करना उन्हें पसंद नहीं होता है। उनका प्रेम अक्सर बातों से ज्यादा उनके व्यवहार और जिम्मेदारियों में दिखाई देता है।
लंबा अंगूठा क्या बताता है?
अगर पैर का अंगूठा बाकी उंगलियों की तुलना में काफी लंबा दिखाई देता है और वह अन्य उंगलियों से थोड़ा अलग रहता है, तो सामुद्रिक शास्त्र इसे स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व से जोड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। वे रिश्तों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और विचारों को भी महत्व देते हैं। कभी-कभी इसी स्वभाव के कारण पति-पत्नी के बीच विचारों का अंतर आ जाता है। हालांकि समझदारी और बातचीत से ऐसे मतभेद आसानी से दूर किए जा सकते हैं।
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