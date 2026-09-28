4 या 5 अक्टूबर, मातृ नवमी कब है? सही तारीख के साथ महिला पूर्वजों के श्राद्ध की विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को 'मातृ नवमी' कहा जाता है। यह तिथि पितृ पक्ष की पावन अवधि में पड़ती है और इस दौरान सभी महिला पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है।

जिस प्रकार से बेटे अपने पिता और पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उसी तरह से इस दिन घर की बहुएं दिवंगत महिला पूर्वजों का श्राद्ध विधि-विधान से करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन श्राद्ध के साथ दान पुण्य करने का भी विधान है।

जिन विवाहित महिलाओं की मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो या जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। मातृ नवमी, को सभी मृत महिलाओं का श्राद्ध करने के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इस साल पितृ पक्ष में कब पड़ेगी यह तिथि और किस विधि से श्राद्ध करना शुभ माना जाता है?