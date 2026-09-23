अकाल मृत्यु से लेकर मातृ नवमी तक... पितृपक्ष में किस दिन किसका श्राद्ध करना है शुभ, नोट करें जरूरी बातें

जागरण संवाददाता, पटना। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा 26 सितंबर, शनिवार को अगस्त्य मुनि को खीरा, सुपारी, फूल से सनातन धर्मावलंबी तर्पण करेंगे। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा 27 सितंबर, रविवार से पितरों को तिल और जौ से तर्पण किया जाएगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में पितृ दोष की शांति, पुरखों के आशीर्वाद और पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में तर्पण तथा पिंडदान कर ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इस बार पितृपक्ष में नवमी तिथि का क्षय होने से पितरों की कृपा पाने के लिए पूरे 14 दिन मिलेंगे।

धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में जब पितरों को जल और तिल से तर्पण किया जाता है, तब उनकी आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीष कुटुंब को कल्याण के पथ पर ले जाता है। पितृपक्ष में तीन पुरखों का होगा तर्पण पितृपक्ष में पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातृपक्ष में माता, पितामही, प्रपितामही, इसके अलावा नाना पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, वहीं नानी पक्ष में मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही के साथ-साथ अन्य सभी स्वर्गवासी सगे-संबंधियों का गोत्र एवं नाम लेकर तर्पण किया जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार, श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं से हमें तृप्त करते हैं।

इस तिथि को करें तर्पण व श्राद्ध: ज्योतिषाचार्य पंडित डॉ. राजनाथ झा ने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु के दिन की सही जानकारी ज्ञात न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। वहीं, अकाल मृत्यु होने पर भी अमावस्या के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। जिसने आत्महत्या की हो, या जिनकी हत्या हुई हो, ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्थी तिथि को किया जाना चाहिए।

पति जीवित हों और पत्नी की मृत्यु हो गई हो, तो उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। पंडित राकेश झा ने बताया कि शास्त्रों में तीन ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। ये तीन ऋण बहुत महत्व रखते हैं। मनुष्य लोक में पिता मृत्यु के समय अपना सब कुछ पुत्र या पुत्री को सौंप देते हैं, इसलिए संतान पर पितृ ऋण होता है।

पितृपक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। पितृपक्ष में जल और तिल से तर्पण करना चाहिए। इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म और दान-तर्पण से पितरों को तृप्ति मिलती है। वे खुश होकर अपने वंश को सुखी और संपन्न जीवन का आशीर्वाद देते हैं।

पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म करने की परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत है। पितरों तक केवल दान ही नहीं बल्कि हमारे भाव भी पहुंचते हैं। सर्वपितृ अमावस्या एवं महालया के साथ समापन: सर्वपितृ अमावस्या एवं महालया के साथ 10 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा 27 सितंबर रविवार से 10 अक्टूबर आश्विन कृष्ण अमावस्या शनिवार तक पितृपक्ष रहेगा। 9 अक्टूबर शुक्रवार को पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि है।