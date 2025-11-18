Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि पर करें शिव जी के इन मंत्रों का जाप, जीवन से छटेंगे दुखों के बादल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह दिन भक्तों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने और जीवन के कष्टों को दूर करने का एक विशेष अवसर होता है। माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर शिव-पार्वती की पूजा और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं, इस दिन (Masik Shivratri 2025) भोलेनाथ के 108 नामों का जप परम फलदायी माना गया है, जो इस प्रकार हैं -