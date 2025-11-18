Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि आज, इस खास विधि से करें पूजा और लगाएं ये दिव्य भोग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का व्रत बेहद पावन माना गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अगहन माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने का एक बेहद शुभ अवसर (Masik Shivratri 2025) होता है, तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

भगवान शिव के प्रिय भोग - सफेद मिठाई और खीर।

सफेद मिठाई और खीर। भगवान शिव के प्रिय फूल - आक के फूल। मासिक शिवरात्रि का महत्व (Masik Shivratri 2025 Significance) सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से कुवांरी कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिव-पार्वती की एक साथ पूजा करने से जीवन के सभी दुख और बाधाएं दूर होती हैं।