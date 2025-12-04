Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस विधि से करें पूजा, यहां पढ़ें मुहूर्त और मंत्र
इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा आज यानी 4 दिसंबर को मनाई जा रही है। पूर्णिमा के दिन व्रत व स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है। इससे साधक को शुभ फल मिलते ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को एक पवित्र और पुण्यदायी तिथि के रूप में देखा जाता है। ऐसे में आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima 2025) के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा मुहूर्त (Margashirsha Purnima Muhurat)
मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 दिसंबर को सुबह 8 बजकर 37 मिनट पर हो रहा है। वहीं इस तिथि के समापन की बात की जाए, तो इसका समापन 5 दिसंबर को प्रातः 4 बजकर 43 मिनट पर होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय कुछ इस प्रकार रहेगा -
पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय - शाम 4 बजकर 35 मिनट पर
(AI Generated Image)
पूर्णिमा व्रत पूजा विधि (Purnima Vrat Puja Vidhi)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करें। अगर ऐसा करने संभव नहीं है, तो आप घर पर ही सामान्य जल में थोड़ा-सा गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब पूजा स्थल की साफ-सफाई कर उस स्थान पर एक चौकी बिछाकर उसपर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
पूजा के दौरान धूप, दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु जी को पंचामृत, केले और पंजीरी का भोग लगाएं। शाम के समय पूजा में अपने समक्ष पानी का एक कलश रखें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप इस दिन पर किसी पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं, जिसमें आसपास के लोगों को भी शामिल करें। पूजा के बाद परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद बांटे और अपने सामर्थ्य के अनुसार, दान-दक्षिणा दें।
(Picture Credit: Freepik)
कृपा प्राप्ति के मंत्र
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के इन मंत्रों के जप से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।
- ऊं नमो भगवते वासुदेवाय”
- “ऊं नमो नारायणाय”
- ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः।
- ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः।
यह भी पढ़ें - Margashirsha Purnima 2025: पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को करने से जीवन भर मिलता है शुभ परिणाम
यह भी पढ़ें - Margashirsha Purnima 2025 Daan: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रहेगा भद्रा का साया, राशि अनुसार करें इन वस्तुओं का दान
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।