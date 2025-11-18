Durga Ashtami 2025 Date: अगहन महीने में कब है दुर्गा अष्टमी? नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस शुभ तिथि पर देवी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को सभी प्रकार के विशेष कामों में सफलता मिलती है। आइए, अगहन माह की दुर्गा अष्टमी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं-

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मासिक दुर्गा अष्टमी शुभ मुहूर्त (Masik Durga Ashtami Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 28 नवंबर को भारतीय समयानुसार देर रात 12 बजकर 29 मिनट पर होगी। वहीं, अष्टमी तिथि की समाप्ति 29 नवंबर को देर रात 12 बजकर 15 मिनट पर होगी। जगत की देवी मां दुर्गा की पूजा निशा काल में होती है। अत: 28 नवंबर को अगहन महीने की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी।