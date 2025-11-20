Margashirsha Amavasya पर पितरों की मुक्ति के लिए करें ये काम, हर दुख से मिलेगा छुटकारा
मार्गशीर्ष अमावस्या (Margashirsha Amavasya) पितरों को समर्पित एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन तर्पण, दान और पूजा-पाठ से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। वहीं, इस तिथि पर तुलसी चालीसा का पाठ और पितरों का तर्पण व पिंडदान भी जरूर करना चाहिए। आइए करते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या, जिसे अगहन अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। यह दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए तर्पण, दान और पूजा-पाठ से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के हर दुख व कष्ट दूर होते हैं। वहीं, मार्गशीर्ष का महीना स्वयं भगवान विष्णु/श्रीकृष्ण को समर्पित है, इसलिए इस अमावस्या पर किए गए कुछ शुभ कर्मों का फल अक्षय होता है। पितरों की आत्मा की शांति और उनकी कृपा पाने के लिए इस दिन (Margashirsha Amavasya) कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। सबसे पहले पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें।
फिर देसी घी का दीपक जलाएं और ध्यान करें। इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। साथ ही किसी जानकार पंडित के मौजूदगी में अपने पितरों का तर्पण व पिंडदान जरूर करें। ऐसा करने से सुख-शांति की प्राप्ति होती और पितरों को मुक्ति मिलती है।
।।दोहा तुलसी चालीसा।।
श्री तुलसी महारानी, करूं विनय सिरनाय।
जो मम हो संकट विकट, दीजै मात नशाय।।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी।
दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना।।
विष्णुप्रिया जय जयतिभवानि, तिहूँ लोक की हो सुखखानी।
भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।।
जिन घर तव नहिं होय निवासा, उस पर करहिं विष्णु नहिं बासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहिके काज होय सब पूरन।।
कातिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा।
तव पूजन जो करैं कुंवारी, पावै सुन्दर वर सुकुमारी।।
कर जो पूजन नितप्रति नारी, सुख सम्पत्ति से होय सुखारी।
वृद्धा नारी करै जो पूजन, मिले भक्ति होवै पुलकित मन।।
श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावै, तुम बिन नहीं सफलता पावै।।
छायो तब प्रताप जगभारी, ध्यावत तुमहिं सकल चितधारी।
तुम्हीं मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिधि होवै क्षण में।।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता,
देव रिषी मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी।।
वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहिं पाया।
नमो नमो जै जै सुखकारनि, नमो नमो जै दुखनिवारनि।।
नमो नमो सुखसम्पति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी।
नमो नमो भक्तन दुःख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी।।
नमो नमो भव पार उतारनि, नमो नमो परलोक सुधारनि।
नमो नमो निज भक्त उबारनि, नमो नमो जनकाज संवारनि।।
नमो नमो जय कुमति नशावनि, नमो नमो सुख उपजावनि।
जयति जयति जय तुलसीमाई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई।।
निजजन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।
करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरण आशा करहु हमारी।।
शरण चरण कर जोरि मनाऊं, निशदिन तेरे ही गुण गाऊं।
क्रहु मात यह अब मोपर दाया, निर्मल होय सकल ममकाया।।
मंगू मात यह बर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै।
जनूं नहिं कुछ नेम अचारा, छमहु मात अपराध हमारा।।
बरह मास करै जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा।
प्रथमहि गंगाजल मंगवावे, फिर सुन्दर स्नान करावे।।
चन्दन अक्षत पुष्प् चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।
करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।।
पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुति करे मात तुलसा की।
यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहिं रहै क्लेशा।।
करै मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिध हुई जाहीं।
है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।।
तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हरी महिमा सब जग जानी।
भाव ना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे।।
यह श्रीतुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय।
गोविन्द सो फल पावही जो मन इच्छा होय।।
