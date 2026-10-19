महानवमी 2026: मां दुर्गा का पाना है आशीर्वाद, तो इस शुभ मुहूर्त और सही विधि से करें कन्या पूजन, जान लें नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र में महानवमी (Mahanavami 2026) के दिन पूजा करने के बाद कन्या पूजन करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कन्या पूजन (Mahanavami 2026 Kanya Pujan 2026) करने से साधक को शारदीय नवरात्र व्रत का पूर्ण फल और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को देवी का सबसे पवित्र और जाग्रत रूप माना जाता है। इसलिए इस उम्र की कन्याओं का कन्या पूजन करना चाहिए।

वैदिक पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि की शुरुआत आज यानी 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगी। ऐसे में अष्टमी तिथि के समापन के बाद नवमी का कन्या पूजन किया जा सकता है। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि नवमी तिथि पर कैसे करें कन्या पूजन।