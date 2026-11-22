धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत में गांधारी को कौरवों की माता बताया गया है। उनके सौ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधारी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम दुशाला था। दुशाला अपने सौ भाइयों की इकलौती बहन थी।

उसके जन्म की कहानी बेहद अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि उसका जन्म किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि वेदव्यास के मार्गदर्शन में घी से भरे एक विशेष मटके से हुआ था। चलिए इस विषय में विस्‍तार से जानते हैं।

दो साल तक गर्भवती रहीं गांधारी महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, गांधारी जब गर्भवती हुईं, तो उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उनके घर संतान का जन्म होगा। लेकिन कई महीने बीत गए और उनका प्रसव नहीं हुआ। देखते ही देखते दो साल बीत गए, फिर भी गांधारी की संतान का जन्म नहीं हुआ। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उस पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा गया। यह समाचार सुनकर गांधारी बहुत दुखी और परेशान हो गईं। उन्हें लगा कि शायद उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। गुस्से और निराशा में उन्होंने अपनी कोख पर प्रहार कर दिया। इसके बाद उनके गर्भ से बच्चे के बजाय लोहे जैसी कठोरता वाला एक मांसपिंड बाहर निकला।

महर्षि वेदव्यास ने दिया नया जीवन यह देखकर गांधारी बहुत घबरा गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। उसी समय महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे। उन्होंने गांधारी को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने उस मांसपिंड पर पवित्र जल छिड़का। कुछ ही समय में वह मांसपिंड सौ छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल गया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से सौ मटके मंगवाने को कहा। उन सभी मटकों को शुद्ध घी से भरवाया गया। फिर मांस के एक-एक टुकड़े को अलग-अलग मटकों में रख दिया गया। व्यास जी ने निर्देश दिया कि इन मटकों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और निर्धारित समय तक किसी को इन्हें नहीं खोलना चाहिए।

गांधारी ने मांगी एक बेटी जब सभी मटकों में मांस के टुकड़े रख दिए गए, तब गांधारी के मन में एक और इच्छा जागी। उनके मन में विचार आया कि अगर उनके घर सौ पुत्र जन्म लेंगे, तो उनकी एक बेटी भी होनी चाहिए। आखिर बेटी के बिना उनका परिवार अधूरा रहेगा। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से अपनी इच्छा बताई और उनसे एक पुत्री का जन्म करवाने का अनुरोध किया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने मांसपिंड के बचे हुए एक अतिरिक्त हिस्से को भी तैयार करवाया और उसे शुद्ध घी से भरे एक अलग मटके में रखवा दिया। इस तरह कुल 101 मटके तैयार हो गए।