Magh Month 2026: आज से शुरू हुआ माघ का महीना, इन बातों का रखें खास ध्यान, समझें इसका महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आज यानी 4 जनवरी 2026 से पवित्र माघ महीने की शुरुआत हो गई है। धार्मिक दृष्टि से माघ के महीने को 'पुण्य का महीना' कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार, इस महीने में किए गए स्नान, दान और तप से व्यक्ति को वह पुण्य फल मिलता है, जो कठिन तपस्या से भी मुश्किल है। माघ का महीना (Magh Month 2026) मुख्य रूप से भगवान विष्णु और सूर्य देव को समर्पित है।

प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला और कल्पवास इसी महीने की महिमा को दिखाता है। अगर आप भी इस पवित्र महीने का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जो इस प्रकार हैं -