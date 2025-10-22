Maa Lakshmi blessings: किन लोगों पर बनी रहती है लक्ष्मी जी की कृपा, नहीं होती धन-दौलत की कमी
हिंदू धर्में में मां लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन-से लोग हैं, जिन पर धन की देवी की कृपा (Maa Lakshmi blessings) सदा बनी रहती है। चलिए जानते हैं उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माना जाता है कि जिस घर-परिवार पर लक्ष्मी जी कृपा बनी रहती है, वहां कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी कृपा (Lakshmi ji's blessings) आपके व आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। चलिए जानते हैं इस बारे में।
इन लोगों को मिलता है आशीर्वाद
दान-पुण्य करने वाले करने वाले व्यक्ति पर भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करता है, उसपर भी लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। इसके विपरीत, जिस व्यक्ति के मन में परोपकार या सहायता का भाव नहीं होता, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसके साथ ही जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा है और जो हमेशा सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं।
इन लोगों पर बरसती है कृपा
जिस घर के लोग साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, वहां हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। क्योंकि यह माना गया है कि धन की देवा का वास केवल स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही होता है। ऐसे में रोजाना घर खासकर मुख्य द्वार और मंदिर की साफ-सफाई जरूर करनी चाहिए। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
तभी प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी
जिस घर में महिलाओं और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, वहां भी लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को भी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति जीवन में यह बात लागू नहीं होती है, तो फिर चाहें वह व्यक्ति कितना ही पूजा-पाठ क्यों न कर लें, लक्ष्मी जी की कृपा उन्हें नहीं मिलती।
