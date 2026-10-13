कोजागरी लक्ष्मी पूजा 2026 कब है? नोट करें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कोजागरी लक्ष्मी पूजा (Kojagari Lakshmi Puja 2026) का विशेष महत्व है। यह पर्व मां लक्ष्मी को समर्पित है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पर्व को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2026) की रात को मां लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का बहुत महत्व है और देवी का रात में जागरण किया जाता है। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है।

कोजागरी लक्ष्मी पूजा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Kojagari Lakshmi Puja 2026 Date and Shubh Muhurat) शरद पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट से होगी। वहीं, इसका समापन अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को सुबह 09 बजकर 41 मिनट पर होगा। इसलिए शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

कोजागर पूजा निशिता काल: रात 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक

कोजागर पूजा के दिन चन्द्रोदय: शाम को 05 बजकर 15 मिनट तक

अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04 बजकर 53 मिनट से 05 बजकर 43 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02 बजकर 29 मिनट से 02 बजकर 54 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 56 मिनट से 06 बजकर 22 मिनट तक

निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: रात को 07 बजकर 22 मिनट से 06 बजकर 34 मिनट तक (अक्टूबर 26)