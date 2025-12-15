Kharmas 2025: खरमास में इन राशियों को रहना होगा सावधान, रखें इन बातों का ध्यान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में खरमास को ज्योतिषीय और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हैं, तो उस पूरे महीने को खरमास कहा जाता है और इस दौरान सभी शुभ काम करने की मनाही होती है। इस साल खरमास (Kharmas 2025) 16 दिसंबर को शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि यह समय सभी राशियों के लिए धार्मिक कामों और दान-पुण्य के लिए अच्छा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य के इस गोचर के कारण कुछ राशियों को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। आइए उनके नाम जानते हैं।

खरमास में इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान मिथुन राशि (Gemini) सूर्य का गोचर मिथुन राशि के सातवें भाव को प्रभावित करेगा। पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही वाद-विवाद से बचने और वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है।