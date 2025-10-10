Language
    Karwa Chauth 2025 Wishes: इन दिल छू लेने वाले संदेशों से भेजें करवा चौथ की शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:15 AM (IST)

    Karwa Chauth 2025 Wishes Karwa Chauth 2025 Quotes करवा चौथ के व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं निर्जला करती हैं और करवा माता की पूजा करत हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। इस दिन पति-पत्नी एक-दूसरे को शुभकामनाएं (Karwa Chauth ki Hardik Shubhkamnaye) भी देते हैं।

    Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi: करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 10 अक्टूबर (Karwa Chauth 2025 Date) को देशभर में करवा चौथ का तोयहार मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन पति और पत्नी एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में हम आपके के लिए इस आर्टिकल में लेकर आए हैं करवा चौथ (Karwa Chauth 2025 Wishes) के शुभ संदेश (Karwa Chauth 2025 Quotes), जिनके द्वारा आप अपने जीवनसाथी को शुभकामनाएं दे सकते हैं।

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं (Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi)

    चांद में दिखती है पिया मुझे आपकी सूरत

    चांद संग चांदनी सी है, मुझे आपकी जरूरत

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    मेहंदी लगाई है हाथों पर

    माथे पर सिंदूर लगाया है

    पिया आजा पास हमारे

    देख चांद भी निकल आया है।

    करवा चौथ 2025 की हार्दिक बधाई

    करवा चौथ का यह पावन त्योहार

    आपके जीवन में लाए खुशियां हजार

    माता करवा से यही दुआ है कि सभी मनाएं यह पर्व हर साल

    सलामत रहें आप और आपका परिवार

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    आज फिर आया है मौसम प्यार का

    ना जाने कब होगा दीदार चांद का

    पिया मिलन की रात है ऐसी आई

    आज फिर से निखरेगा रूप मेरे यार का

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    आए तो संग लाए खुशियां हजार

    हर साल मनाएं हम करवा चौथ का ये त्योहार

    भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ

    दे जाए तुम्हें उम्र हजार साल

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    करवा चौथ का चांद लेकर आए,

    आपके जीवन में प्यार और खुशियों का उजाला

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    चांद की पूजा से करती हूं

    तेरी सलामती की दुआ

    तुझे लग जाए मेरी भी उमर

    गम रहे हर पल जुदा।

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    सुख-दुख में हम-तुम

    हर पल साथ निभाएंगे

    एक जन्म नहीं सातों जन्म

    पति-पत्नी बन आएंगे।

    आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

    चांद की रोशनी ये पैगाम लाई

    करवा चौथ पर सबके मन में खुशियां छाईं

    सबसे पहले हमारी तरफ से आपको

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

