Karwa Chauth 2025 Wishes: इन दिल छू लेने वाले संदेशों से भेजें करवा चौथ की शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 10 अक्टूबर (Karwa Chauth 2025 Date) को देशभर में करवा चौथ का तोयहार मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

इस दिन पति और पत्नी एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में हम आपके के लिए इस आर्टिकल में लेकर आए हैं करवा चौथ (Karwa Chauth 2025 Wishes) के शुभ संदेश (Karwa Chauth 2025 Quotes), जिनके द्वारा आप अपने जीवनसाथी को शुभकामनाएं दे सकते हैं।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं (Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi)

चांद में दिखती है पिया मुझे आपकी सूरत

चांद संग चांदनी सी है, मुझे आपकी जरूरत

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

मेहंदी लगाई है हाथों पर

माथे पर सिंदूर लगाया है

पिया आजा पास हमारे

देख चांद भी निकल आया है।

करवा चौथ 2025 की हार्दिक बधाई

करवा चौथ का यह पावन त्योहार

आपके जीवन में लाए खुशियां हजार

माता करवा से यही दुआ है कि सभी मनाएं यह पर्व हर साल

सलामत रहें आप और आपका परिवार

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

आज फिर आया है मौसम प्यार का

ना जाने कब होगा दीदार चांद का

पिया मिलन की रात है ऐसी आई

आज फिर से निखरेगा रूप मेरे यार का

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

आए तो संग लाए खुशियां हजार

हर साल मनाएं हम करवा चौथ का ये त्योहार

भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ

दे जाए तुम्हें उम्र हजार साल

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

करवा चौथ का चांद लेकर आए,

आपके जीवन में प्यार और खुशियों का उजाला

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

चांद की पूजा से करती हूं

तेरी सलामती की दुआ

तुझे लग जाए मेरी भी उमर

गम रहे हर पल जुदा।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख-दुख में हम-तुम

हर पल साथ निभाएंगे

एक जन्म नहीं सातों जन्म

पति-पत्नी बन आएंगे।

आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

चांद की रोशनी ये पैगाम लाई

करवा चौथ पर सबके मन में खुशियां छाईं

सबसे पहले हमारी तरफ से आपको

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

