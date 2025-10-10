Karwa Chauth 2025: अगर गलती से टूट जाए करवा चौथ का व्रत, तो क्या करें?
करवा चौथ का निर्जला व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत करवा माता को समर्पित है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस साल यह व्रत आज यानी 10 अक्टूबर, 2025 को रखा जा रहा है, तो आइए इस व्रत से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का निर्जला व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है, जिसमें सूर्योदय से चंद्रोदय तक अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। कई बार खराब स्वास्थ्य की वजह से या फिर अनजाने में हुई गलती के कारण, यह व्रत टूट जाता है। ऐसे में महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ धार्मिक नियमों का पालन करते हुए अपनी पूजा को पूरा करना चाहिए, तो आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं।
व्रत टूटने पर अपनाएं ये नियम (Karwa Chauth 2025 Vrat Tutne Par Karen ye Kaam)
तुरंत क्षमा मांगे और व्रत का संकल्प लें
जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास हो या किसी कारण से व्रत टूटे, तो सबसे पहले करवा माता के सामने सच्चे मन से क्षमा मांगे। इसके बाद, हाथ में जल लेकर फिर से व्रत जारी रखने का संकल्प लें।
स्वास्थ्य के चलते हुआ, तो करें ये काम
अगर व्रत टूटने का कारण आपकी खराब सेहत है, तो खुद को परेशान न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बीमार या गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप व्रत को फलाहार व्रत में बदल सकती हैं। आप फल, दूध, या पानी पीकर भी मानसिक रूप से व्रत जारी रख सकती हैं। इससे आपका संकल्प नहीं टूटता और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
पति से न छिपाएं
व्रत टूटने की बात अपने पति से न छिपाएं। पति-पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी सबसे अहम होती है। पति को पूरी बात बताएं और साथ ही यह भी साफ करें कि आप फिर से व्रत को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।
शुभ मुहूर्त में पूजा पूरी करें
व्रत टूटने के बावजूद शाम को शुभ मुहूर्त में पूरी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। सोलह शृंगार करें, कथा सुनें और करवा माता की आरती करें, क्योंकि करवा माता अपने भक्तों की सभी गलतियों को माफ करती हैं और श्रद्धा और समर्पण से की गई पूजा का फल जरूर मिलता है।
चंद्रोदय के बाद अर्घ्य और दान
रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिवत अर्घ्य दें और पति के हाथों जल पीकर व्रत का पारण करें। व्रत टूटने की स्थिति में, व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद विवाहित महिला को सुहाग की सामग्री और दान-दक्षिणा दें।
