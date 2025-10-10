Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर करें ये काम, मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत पति-पत्नी के बीच के गहरे प्रेम, समर्पण और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस साल करवा चौथ का पावन व्रत आज यानी 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस शुभ अवसर (Karwa Chauth 2025) पर शिव जी के 108 नामों का जप करना परम कल्याणकारी माना गया है, जो इस प्रकार हैं -