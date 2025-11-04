Kartik Purnima Daan 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये विशेष दान, दिन दूना-रात चौगुना बढ़ेगा धन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन तिथि पर गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने और क्षमता के अनुसार दान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, तो आइए इस दिन (Kartik Purnima 2025) से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।