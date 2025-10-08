Kartik 2025: कार्तिक माह में जरूर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, मिलेगा कई समस्याओं का हल

कार्तिक का महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ-साथ तुलसी पूजन के लिए भी विशेष माना गया है। इस पूरे महीने में यदि आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय (Tulsi Ke upay) करते हैं तो इससे आपको जीवन में अद्भुत लाभ देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा विशेष महत्व रखता है है। माना जाता है कि रोजाना तुलसी की पूजा करने व जल चढ़ाने से साधक पर मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। कार्तिक माह में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस बार कार्तिक का महीना (Kartik month 2025) 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ऐसे में आप इस माह में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जरूर करें ये काम कार्तिक माह में रोजाना सुबह-शाम तुलसी की पूजा-करें और जल चढ़ाएं। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इसके साथ ही 7 बार तुलसी की परिक्रमा करें और तुलसी मंत्रों का जप करें। इससे आपक ऊपर प्रभु श्रीहरि के साथ-साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है।

(Picture Credit: Freepik) मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा हिंदू धर्म में कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उनके भोग में तुलसी जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। ऐसा करने पर आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।