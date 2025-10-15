कार्तिक माह में रोजाना करें ये आरती, प्रभु श्रीहरि के साथ मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक माह (Kartik month 2025) में भगवान विष्णु की आराधना से साधक को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस माह को भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा के लिए भी खास माना गया है। ऐसे में शुभ परिणाम के लिए रोजाना तुलसी पूजन के दौरान तुलसी जी की आरती भी जरूर करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं तुलसी माता की आरती।

