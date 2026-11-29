धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती (Kal Bhairav Jayanti 2026) मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप 'काल भैरव' की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान काल भैरव की साधना करने से साधक को सभी भयों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

पौराणिक कथा के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि पर बेहद उत्साह के साथ काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आप पहली बार कालाष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो व्रत के संकल्प से लेकर पारण तक के इन जरूरी नियमों को जरूर जान लें।

कब है काल भैरव जयंती 2026? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत - 1 दिसंबर को मध्य रात्रि 12 बजकर 11 मिनट पर

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन - 1 दिसंबर को ही रात 11 बजकर 12 मिनट पर

उदयातिथि के अनुसार, इस बार काल भैरव जयंती का पर्व 1 दिसंबर को मनाया जाएगा।