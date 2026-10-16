दशहरा 2026: रावण दहन के बाद राख को घर लाने की परंपरा क्यों है, क्या कहती हैं इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरा (Dussehra 2026) मनाया जाता है। इस बार दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में दशहरे के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रावण दहन के बाद उसकी बची हुई राख को घर लाना शुभ होता है।

रावण एक शिव भक्त था, इसलिए दशहरे के दिन उसके पुतले के जलने के बाद उसकी राख को घर लाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस राख से कई उपाय भी किए जाते हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि रावण के पुतले की राख इतनी शुभ क्यों मानी जाती है और इससे जुड़े उपायों के बारे में।

क्यों शुभ है रावण की राख? ऐसा माना जाता है कि रावण की राख को घर लाकर उससे उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सदैव सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही घर में बुरी नजर प्रवेश नहीं करती है और परिवार के लोगों के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं।

राख से दूर होगी आर्थिक तंगी अगर आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो दशहरे के दिन रावण दहन की राख को घर जरूर लाएं। इसके बाद उस राख को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं।

नकारात्मक ऊर्जा का होगा नाश रावण दहन की राख घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है। दशहरे के दिन रावण दहन के बाद राख को घर लाएं। इसके बाद उसको लाल या पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और परिवार में सदैव सुख-शांति बनी रहती है।