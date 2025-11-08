Kaal Bhairav Jayanti 2025: काल भैरव जयंती पर करें ये उपाय, शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। काल भैरव जयंती का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल काल भैरव जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप बाबा काल भैरव जी को समर्पित है। भैरव बाबा को तंत्र-मंत्र के देवता और काशी के कोतवाल के रूप में भी पूजा जाता है। वह सभी नकारात्मक शक्तियों, भय और शत्रुओं का नाश करने वाले माने जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें