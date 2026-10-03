जितिया व्रत से संतान को मिलता है लंबी आयु का आशीर्वाद, नोट करें 4 अक्टूबर का पारण समय और विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में जितिया व्रत ((Jitiya Vrat 2026) को अधिक महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं संतान की लंबी आयु, सुखी जीवन और तरक्की के लिए करती हैं। जितिया व्रत का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, जितिया व्रत आज यानी 3 अक्टूबर को किया जा रहा है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सही समय पर व्रत का पारण न करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नियमों का पालन करते हुए शुभ मुहूर्त में जितिया व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि जितिया व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है।