धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। उनकी पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। वहीं, भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रीहरि को कुछ खास चीजें बेहद प्रिय हैं। इन्हें भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के प्रसाद में मिलने वाली ऐसी कौन-सी 3 चीजें हैं, जिन्हें आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए।

तुलसी दल का प्रसाद है बेहद शुभ भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना श्रीहरि का भोग अधूरा रहता है। यही वजह है कि भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी का पत्ता मिलना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे ग्रहण करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। तुलसी दल को स्वच्छ हाथों से आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए।

पंचामृत या माखन-मिश्री का प्रसाद भगवान विष्णु और उनके श्रीकृष्ण स्वरूप को पंचामृत तथा माखन-मिश्री का भोग लगाने की परंपरा है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार किया जाता है। पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान को अर्पित पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं, माखन-मिश्री को भी भगवान का प्रिय भोग माना जाता है। इसे प्रसाद के रूप में खाने से जीवन में मिठास और परिवार में प्रेम बढ़ने की धार्मिक मान्यता है।