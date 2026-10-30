धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हथेली पर मौजूद कुछ रेखाएं धन, करियर और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी देती हैं। इन्हीं में से एक है धन रेखा। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में यह रेखा स्पष्ट, गहरी और बिना किसी रुकावट के दिखाई देती है, तो यह आर्थिक समृद्धि का संकेत हो सकती है। आइए जानते हैं धन रेखा कहां होती है और हस्तरेखा शास्त्र में इसे किस तरह देखा जाता है।

क्या होती है धन रेखा? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है। इस स्थान पर दिखाई देने वाली खड़ी रेखाओं को धन और व्यापार से जोड़कर देखते हैं। इन रेखाओं की बनावट, गहराई और स्पष्टता के आधार पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बताई जा सकती है।

स्पष्ट और गहरी धन रेखा का क्या है मतलब? हस्तरेखा शास्त्रके अनुसार, यदि हथेली में धन रेखा साफ, गहरी और बिना कटी-फटी दिखाई देती है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी रेखा को आर्थिक स्थिरता, धन कमाने के अवसर और मेहनत से सफलता प्राप्त हो सकती है।

ऐसे लोगों को अपने कौशल और समझदारी के बल पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की रेखा को लाभ और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। यदि धन रेखा कटी-फटी हो तो क्या होता है? हस्तरेखा शास्त्र में धन रेखा का कटा-फटा या कमजोर होना आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति को कभी-कभी धन बचाने में परेशानी या कमाई के साथ खर्च बढ़ने के भी संकेत होते हैं।