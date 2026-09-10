Hartalika Teej 2026: मायके से आया 'बायना' क्यों माना जाता है बेहद शुभ? पढ़ें 16 श्रृंगार से जुड़ी मान्यताएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। तीज का नाम सुनते ही सुहागिन महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। व्रत, पूजा और श्रृंगार की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन, हरतालिका तीज (Hartalika Teej 2026) से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी रस्म भी है, जिसका तार सीधे बेटी और उसके मायके से जुड़ा है।

अक्सर आपने देखा होगा कि तीज पर मायके से बेटी के लिए साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी और मिठाइयां भेजी जाती हैं। आखिर इस रस्म के पीछे क्या वजह है और इसे इतना खास क्यों माना जाता है? चलिए समझते हैं।

मायके का प्यार है 'सिंधारा' हरतालिका तीज मूल रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाता है। लेकिन, इसका एक बेहद खूबसूरत पारिवारिक पहलू भी है। देश के कई हिस्सों में इस मौके पर शादीशुदा बेटियों के लिए मायके से सुहाग का सामान भेजा जाता है। कई जगहों पर इस रस्म को 'सिंधारा' भी कहा जाता है।

यह महज कोई रस्म अदायगी नहीं है। इसके पीछे माता-पिता का अपनी बेटी के प्रति गहरा स्नेह और आशीर्वाद छिपा होता है। शादी के बाद बेटी भले ही अपने ससुराल चली जाए, लेकिन इस त्योहार के बहाने माता-पिता उसे यह अहसास दिलाते हैं कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है।