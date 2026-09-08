14 सितंबर को हरतालिका तीज: इस खास विधि से करें व्रत का पारण, मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज (Hartalika Teej 2026) का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं और अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की कामना के लिए इस व्रत को विधिपूर्वक करती हैं। यह व्रत निर्जला किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से उपासना की जाती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को सच्चे मन से करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं को मिलेगा मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इसका विधिपूर्वक पारण किया जाए। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए।

(AI-Generated image) हरतालिका तीज 2026 डेट और टाइम (Hartalika Teej 2026 Date and Time) भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 13 सितंबर को सुबह 07 बजकर 08 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 14 सितंबर को सुबह 07 बजकर 06 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा।