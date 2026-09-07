आखिर कैसे पड़ा 'हरतालिका' तीज का नाम? पार्वती जी की इस कथा में छिपा है दिलचस्प रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। इस व्रत की एक प्रमुख परंपरा शिव-पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी विधि-विधान से पूजा करना है।

यह व्रत हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना और सुयोग्य वर की इच्छा से यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के नाम को लेकर मन में एक सवाल आता है कि आखिर इसका नाम 'हरतालिका' ही क्यों रखा गया? आइए आपको बताते हैं इसके कारणों और इस नाम के मतलब के बारे में।

हरतालिका शब्द का अर्थ क्या है? हरतालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है 'हरत' और 'आलिका'। जिसका अर्थ है हरत यानी 'हरण' और आलिका यानी 'सखी' है। इस प्रकार हरतालिका शब्द का अर्थ है 'सखियों द्वारा हरण करना'। शिव पुराण में लिखी हुई हरतालिका व्रत की कथा के अनुसार यह व्रत पहली बार माता पार्वती से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत और तपस्या को करने के लिए माता पार्वती की सखियां उनका हरण करके उन्हें वन में ले गई थीं, जिससे माता पार्वती बिना किसी बाधा के अपनी तपस्या करें। तभी से इस व्रत का नाम 'हरतालिका' पड़ा।

शिव पुराण के अनुसार हरतालिका तीज व्रत की कथा हरतालिका तीज की कथा के अनुसार, पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गईं क्योंकि उस समय माता पार्वती के पिता उनकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे। उस समय माता पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण कर उन्हें जंगल में छिपा दिया, जिससे माता पार्वती के पिता उनका विवाह उनकी इच्छा के विपरीत न कर पाएं। पार्वती जी शिव जी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थीं।