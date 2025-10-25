Chhath Puja 2025 Wishes: नहाय-खाय से हुई छठ पूजा की शुरुआत, इन संदेशों से अपने प्रियजनों को दें शुभकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के पवित्र अनुष्ठान के साथ हो गई है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया के प्रति गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। नहाय-खाय का दिन तन और मन की शुद्धता के साथ व्रत के कठोर नियमों को अपनाने का पहला चरण है। इस पावन अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए आइए अपने प्रियजनों की इसकी शुभकामनाएं देते हैं।