    Chhath Puja 2025 Wishes: नहाय-खाय से हुई छठ पूजा की शुरुआत, इन संदेशों से अपने प्रियजनों को दें शुभकामनाएं

    By Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:30 AM (IST)

    छठ महापर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ हो गई है। यह चार दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया के प्रति आस्था का प्रतीक है। नहाय-खाय तन और मन की शुद्धता के साथ व्रत के कठोर नियमों को अपनाने का पहला चरण है, तो आइए इस महापर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हैं।

    Chhath Puja 2025 Wishes: नहाय-खाय और छठ पूजा की शुभकामनाएं। 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के पवित्र अनुष्ठान के साथ हो गई है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया के प्रति गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। नहाय-खाय का दिन तन और मन की शुद्धता के साथ व्रत के कठोर नियमों को अपनाने का पहला चरण है। इस पावन अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए आइए अपने प्रियजनों की इसकी शुभकामनाएं देते हैं।

    नहाय-खाय और छठ पूजा की शुभकामनाएं (Nahay Khay Or Chhath Puja 2025 Ki Shubhkamnaye)

    • छठ महापर्व के प्रथम दिवस नहाय-खाय की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्य देव आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें।
    • नहाय-खाय के साथ शुरू हुए छठ व्रत के इस पावन सफर में, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय छठी मैया!
    • व्रत की शक्ति, पवित्रता का वास, छठ पूजा लाए आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश, छठ पूजा की शुभकामनाएं।
    • सूर्य देव का तेज बरसे, छठी मैया का आशीर्वाद मिले, नहाय-खाय के इस शुभ दिन पर आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
    • आज नहाय-खाय के साथ हो रही है छठ पूजा की शुरुआत, पवित्रता और श्रद्धा से करें व्रत का आरंभ, शुभ हो आपका यह महापर्व।
    • नहाय-खाय का शुभ दिन आया है, शुद्ध भोजन से तन-मन को पवित्र बनाया है, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
    • छठी मैया का आशीर्वाद रहे आपके साथ, नहाय-खाय की पवित्रता और खरना का प्रसाद रहे आपके पास, हैप्पी छठ पूजा 2025।
    • सात घोड़ों के रथ पर सवार, भगवान सूर्य आएं आपके द्वार, छठ पूजा के नहाय-खाय की पूर्व संध्या पर, आपके जीवन में खुशहाली और आरोग्य हो अपार।
    • छठ का ये पावन पर्व, आपके जीवन में खुशियां, शांति और धन-धान्य लेकर आए, आपको और आपके परिवार को नहाय-खाय की बहुत-बहुत बधाई।
    • हर कष्ट से मिले मुक्ति, हर बाधा हो दूर, छठी मैया की कृपा से जीवन हो नूर ही नूर, छठ पूजा की शुभकामनाएं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।