Chhath Puja Nahay Khay 2025: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, इन बातों का दें ध्यान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है, जो इस चार दिवसीय अनुष्ठान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 'नहाय-खाय' का मतलब है 'स्नान करो और खाओ'। यह दिन व्रत की कठिन यात्रा के लिए खुद को तैयार करने का प्रतीक है। इस साल नहाय-खाय (Chhath Puja Nahay Khay 2025) 25 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती और पूरे परिवार को विशेष नियमों का पालन करना होता है, तो आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं।