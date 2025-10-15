Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhai Dooj पर जरूर करें ये काम, भाई-बहन को मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते के प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और सूखा गोला देकर उनका तिलक करती हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Bhai Dooj 2025 भाई-बहन जरूर करें ये काम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह पर्व यमदेव और यमुना जी से जुड़ा हुआ है। बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर कलावा बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं। साथ ही इस दिन पर भाई को नारियल भेंट किया जाता है। ऐसे में आप इस दिन पर कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको जीवनभर लाभ देखने को मिल सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस तरह करें तिलक

     

    भाई दूज के दिन आटे से चौक बनाएं और इस स्थान पर चौकी बिछाकर अपने भाई को बिठाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शुभ मुहूर्त के अनुसार, बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाएं। अब भाई के हाथ में कलावा बांधे और उन्हें मीठाई खिलाएं। इसके साथ ही अपने ईष्ट का ध्यान करें और सुख-समृद्धि की कामना करें।

    Bhai Dooj 2024 i (1)

    (Picture Credit: Freepik) 

    भाई-बहन करें ये काम

    भाई दूज के दिन भाई-बहन को सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी विशेषकर यमुना में स्नान करना चाहिए। ऐसा करना काफी शुभ माना गय है। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं, तो आप घर पर ही यमुना माता का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते है। ऐसा करने से भाई-बहन को देवी यमुना और यमदेव की कृपा की प्राप्ति होती है।

    मिलता है यमदेव का आशीर्वाद

    भाई दूज के दिन भाई-बहन को मिलकर गरीबों व जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान आदि भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें भोजन करवाना भी काफी शुभ माना गया है। इससे साधक के घर-परिवार में समृद्धि आती है। साथ ही आप संध्या के समय घर के बाहर चार बत्तियों से वाला दीपक, जिसे यम दीपक कहा जाता है, जरूर जलाएं। इससे साधक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है।

    Bhai Dooj ग

    (Picture Credit: Freepik) 

    जरूर करें ये काम

    भाई दूज के दिन बहने अपने भाई को भेंट के रूप में नारियल देती हैं। माना गया है कि भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाकर नारियल देने से भी को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही भाई-बहन के बीच प्रेम हमेशा बना रहता है। ऐसे में इस दिन पर बहने ये काम जरूर करें।

    यह भी पढ़ें - Diwali 2025: इस दीवाली इन जगहों को दीपक से करें जगमग, घर में हमेशा रहेगा मां लक्ष्मी का वास

    यह भी पढ़ें - Dhanteras पर सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने का खास है महत्व, खुलते हैं सुख-समृद्धि के द्वार

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।