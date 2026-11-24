धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सिख धर्म में गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti 2026) का बेहद खास महत्व है। यह पावन पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह पर्व आज यानी 24 नवंबर को मनाया जा रहा है।

श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ, कीर्तन और लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गुरु नानक जयंती के दिन इन शुभ कार्यों को करने से श्रद्धालुओं को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और वाहेगुरु की विशेष कृपा बरसती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिख धर्म में लंगर की सेवा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लंगर के दौरान हर व्यक्ति एक ही पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है, लेकिन क्या आप लंगर के इतिहास और इस परंपरा की शुरुआत के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में।

कैसे शुरू हुई लंगर की सेवा? सिख धर्म की प्रचलित कथा के अनुसार, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू जी था। एक बार पिता जी ने गुरु नानक देव जी को व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए। जब वे बाजार जा रहे थे, तो पिता ने उनसे कहा था कि कोई अच्छा सौदा करके लाभ कमाकर लाएं।

रास्ते में गुरु नानक देव जी को कुछ भूखे साधु-संत और गरीब लोग दिखाई दिए। उनकी भूख देख गुरु नानक देव जी ने सारे पैसों से उन्हें भोजन करा दिया। जब इस बात का पता उनके पिता को चला, तो वे गुरु नानक देव जी पर नाराज हुए। तब गुरु नानक देव जी ने पिता से बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है, यही 'सच्चा सौदा' है।