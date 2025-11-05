Language
    Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes: इन शानदार संदेशों से अपनों को भेजें गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes Quotes हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में खास रौनक देखने को मिलती है। गुरु नानक जयंती की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में यहां दिए संदेशों से आप अपने प्रियजनों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दें। 

    Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes: गुरु नानक जयंती के शुभ संदेश  (Image Source: AI-Generated) 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti 2025) मनाई जाती है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसलिए उन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इस खास अवसर पर गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं और गुरु नानक देव (Guru Nanak Jayanti 2025 Images) जी के वचनों को याद करते हैं।

    गुरु नानक जयंती की लोग अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है गुरु पर्व के शुभ संदेश, जिनके द्वारा आप अपने चाहने वालों को गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti 2025 Quotes) की शुभकामनाएं भेजें।

    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी (Guru Nanak Jayanti Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

    वाहेगुरु का आशीष सदा
    मिले ऐसी कामना है हमारी
    आपको गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    आपके सारे सपने पूरे हों
    आपको सुखद जीवन मिले
    गुरु नानक जी की हमेशा कृपा बनी रहे
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    इस जग में माया है भरपूर
    छूट जाए इससे मोह मेरा
    वाहे गुरु कर दो ऐसी मेहर
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो
    हर किसी की जुबान पर हंसी की बात हो
    जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी
    तो आपके सर पर सदा गुरु नानक देव का हाथ हो
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    सतगुरु सब दे काज संवारे
    आप सब को प्रथम सिख गुरु
    नानक देव जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं

    (Pic Credit- Freepik)

    सच्ची कमाई वह है जो मेहनत से की जाए
    दूसरों की सहायता करो और हमेशा नाम सिमरन करते रहो,
    यही जीवन का सार है, यही गुरु का संदेश
    आपको गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

    (Pic Credit- Freepik)

    सतनाम श्री वाहे गुरु, सब पर सदा अपनी मेहर बनाए रखना
    आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    गुरुओं की शिक्षाएं आपको
    धार्मिकता और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर मार्गदर्शन करें
    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

