गोवर्धन पूजा के बाद गोपाष्टमी 2026 कब? जब कान्हा ने पहली बार चराई थीं 9 लाख गायें, देखें तारीख और पूजा विधि
गोपाष्टमी 17 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी, जो भगवान श्रीकृष्ण और गायों के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन ...और पढ़ें
HighLights
गोपाष्टमी 17 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी, गायों को समर्पित।
भगवान श्रीकृष्ण ने इसी दिन पहली बार गाय चराई थी।
गायों को सजाकर, तिलक लगाकर और भोग अर्पित कर पूजा।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है और मान्यता है कि गायों में 33 कोटि के देवी-देवताओं का वास होता है। आज देशभर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। हालांकि गोवर्धन पूजा के बाद गायों को समर्पित एक उत्सव और है, जिसे 'गोपाष्टमी' के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार उत्तर भारत में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस त्योहार में गौमाता और भगवान कृष्ण की मुख्य रूप से पूजा की जाती है।
गोपाष्टमी उस समय की याद में मनाया जाता है जब पहली बार भगवान श्रीकृष्ण और उनके दोस्तों, जिन्हें 'गोप' कहा जाता है, को गाय चराने की इजाजत दी गई थी। गोपाष्टमी मथुरा, वृंदावन और भारत के अन्य ब्रज इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है।
गोपाष्टमी का मतलब
गोपाष्टमी एक हिंदू त्योहार है, जो भगवान श्रीकृष्ण के एक चंचल बच्चे से एक गंभीर ग्वाले में बदलने का जश्न मनाता है। 'गोपाष्टमी' शब्द 'गोपा', जिसका अर्थ ग्वाला होता है और चांद के महीने के आठवें दिन से है।
हिंदू परंपराओं के मुताबिक, गोपाष्टमी कार्तिक महीने (अक्तूबर-नवंबर) के शुक्ल पक्ष की आठवीं तारीख को मनाई जाती है। इस साल गोपाष्टमी का त्योहार 17 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन मनाया जाना है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण को पहली बार गायों की देखभाल की जिम्मेदारी का काम दिया गया था। यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण और गायों के बीच पवित्र रिश्ते का प्रतीक है।
गोपाष्टमी से जुड़ी कथा
माना जाता है कि, गोपाष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण के एक योग्य ग्वाले बने थे। इस दिन नंद महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण और बालराम को गाय चराने के लिए भेजा था। यह केवल लड़कों और आदमियों के लिए था, लेकिन देवी राधा ने भगवान कृष्ण की धोती और कपड़े पहने और उनके साथ शामिल हो गई।
भगवान श्रीकृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम नंगे पैर वृंदावन हए। श्रीमद्भागवत के मुताबिक, भगवान श्रीकृष्ण मात्र 6 साल की उम्र में गायों के साथ चलते थे। जब गायों के पैरों की धूल उन पर पड़ती थी, तो वे काफी खुश हो जाते थे। माना जाता है कि उनके कमल के पैरों ने वृंदावन की जमीन को पवित्र कर दिया था।
माना जाता था कि, नंद महाराज के पास 9 लाख से ज्यादा गायें थीं, और भगवान कृष्ण न सिर्फ उन्हें पहचानते थे बल्कि नाम से भी पुकारते थे। अपने प्यार की वजह से भगवान कृष्ण को गोविंद या गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण अपने माथे पर गौरज तिलक लगाते थे और गौ सेवा के लिए अपना प्यार भाव दिखाते थे।
जब भगवान इंद्र काफी क्रोधित हो उठे तो उन्होंने मूसलाधार बारिश, बाढ़ और आंधी-तूफान शुरू कर दिया, जिससे जानवरों और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जो एक सुरक्षा छतरी की तरह काम कर रही थी।
आठवें दिन भगवान इंद्र ने हार मान ली और भगवान कृष्ण से माफी मांगी। सुरभि ने भगवान कृष्ण पर दूध की वर्षा की और उन्हें गोविंदा यानी गायों का भगवान घोषित कर दिया। इसलिए आठवें दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है।
गोपाष्टमी पूजा विधि
गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करने का विधान है, जो गोवत्स द्वादशी की तरह ही होता है। भक्त सुबह जल्दी उठकर गायों को साफ करते हैं और नहलाते हैं। साफ करने के बाद गायों के माथे पर तिलक और चंदन लगाते हैं।
गायों के सींगों को चमकीले रंगों से रंगा जाता है और उन्हें गहनों और कपड़ों से सजाया जाता है। गायों को चावल, चारा, पानी, फूल, रोली, मिठाई, अगरबत्ती और गुड़ अर्पित की जाती है। भक्त खीर, पूरी, सूजी का हलवा और आलू की सब्जी जैसे भोग प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं।
गोपाष्टमी मंत्र
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
राम हरे राम राम
राम हरे हरे
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