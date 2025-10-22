Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Happy Govardhan Puja 2025 Wishes: इन संदेशों से अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, रिश्ते होंगे मजबूत

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:15 AM (IST)

    Govardhan Puja Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi दीवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन पूजा करने से जीवन में सभी सुख मिलते हैं और भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Govardhan Puja Wishes in Hindi: गोवर्धन पूजा के शुभ संदेश इन हिंदी 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025 Images) की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है इस खास त्योहार (Govardhan Puja Greetings) के शुभ संदेश, जिनके द्वारा आप अपने दोस्तों और प्रियजनों को गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025 Quotes) की शुभकामनाएं भेजें।

    गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं (Govardhan Puja Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

    Govardhan Puja

    प्रेम से कृष्ण का नाम जपो
    दिल की हर इच्छा पूरी होगी
    कृष्ण आराधना में मग्न हो जाओ
    उनकी महिमा खुशहाल करेगी
    आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

    Govardhan Puja Image

    बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है
    आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है
    हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025

    Govardhan Puja 2025

    मंड तोड़ इंद्र का
    प्रकृति का महत्व समझाया
    ऊंगली पर उठाकर पहाड़
    वो ही रक्षक कहलाया
    ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत-शत प्रणाम
    गोवर्धन पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

     

    चंदन की खुशबू, रेशम का हार
    धुप की सुगंध, दीयों की फुहार
    दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार
    मंगलमय हो आपके लिए
    गोवर्धन पूजा का ये त्योहार
    गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

    Govardhan Puja

    कृष्ण की शरण में आकर
    भक्त नया जीवन पाते हैं
    इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम
    सच्चे दिल से मनाते हैं
    हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025

    Govardhan Puja 2025

    गरज उठे गगन सारा
    समंदर छोड़े अपना किनारा
    हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्रीकृष्ण का नाम
    गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

    यह भी पढ़ें- Govardhan Puja 2025: कब और कैसे हुई गोवर्धन पूजा की पूजा शुरुआत? यहां पढ़ें तिथि और शुभ मुहूर्त

    यह भी पढ़ें- Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें और क्या नहीं? जानें शुभ मुहूर्त