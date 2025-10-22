Happy Govardhan Puja 2025 Wishes: इन संदेशों से अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, रिश्ते होंगे मजबूत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025 Images) की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है इस खास त्योहार (Govardhan Puja Greetings) के शुभ संदेश, जिनके द्वारा आप अपने दोस्तों और प्रियजनों को गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025 Quotes) की शुभकामनाएं भेजें।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं (Govardhan Puja Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

प्रेम से कृष्ण का नाम जपो

दिल की हर इच्छा पूरी होगी

कृष्ण आराधना में मग्न हो जाओ

उनकी महिमा खुशहाल करेगी

आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है

आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है

हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025

मंड तोड़ इंद्र का

प्रकृति का महत्व समझाया

ऊंगली पर उठाकर पहाड़

वो ही रक्षक कहलाया

ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत-शत प्रणाम

गोवर्धन पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन की खुशबू, रेशम का हार

धुप की सुगंध, दीयों की फुहार

दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार

मंगलमय हो आपके लिए

गोवर्धन पूजा का ये त्योहार

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

कृष्ण की शरण में आकर

भक्त नया जीवन पाते हैं

इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम

सच्चे दिल से मनाते हैं

हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025

गरज उठे गगन सारा

समंदर छोड़े अपना किनारा

हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्रीकृष्ण का नाम

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

