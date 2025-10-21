Govardhan Puja 2025 Wishes: गोवर्धन पूजा पर इन भक्तिमय संदेशों से दें शुभकामनाएं, मिलेगी भगवान कृष्ण की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन पूजा का पर्व भक्त हर साल भक्ति भाव से मनाते हैं। यह भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है। यह दिन न केवल अन्नकूट के छप्पन भोग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह ये संदेश देता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति के आगे अहंकार को झुकना ही पड़ता है। इस साल गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025) 22 अक्टूबर, दिन बुधवार को की जाएगी। इस पावन अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए आप यहां दिए गए भक्तिमय संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेज सकते हैं।