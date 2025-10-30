Gita Jayanti 2025 Date: कब है गीता जयंती? यहां नोट करें शुभ मुहूर्त और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन मोक्षदा एकादशी (Mokshada Ekadashi 2025) मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर साधक व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति विशेष को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान (Bhagavad Gita teachings) दिया था। अतः हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। आइए, गीता जयंती की सही तिथि (Gita Jayanti 2025 celebrations), शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं-



गीता जयंती 2025 शुभ मुहूर्त (Gita Jayanti 2025 Date And Muhurat) पंचांग के अनुसार, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 09 बजकर 29 मिनट पर शुरू होगी और 01 दिसंबर को शाम 07 बजकर 01 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इसके लिए सोमवार 01 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी।