Budhwar Upay: साल के आखिरी बुधवार पर करें गणेश जी के ये 5 उपाय, 2026 में चमक जाएगी किस्मत
Wednesday Remedies: साल 2025 का आखिरी दिन बुधवार है। जानें भगवान गणेश को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। इससे साल 2026 में सुख-समृद्धि और व्यापार में भारी ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और बुद्धि के कारक बुध ग्रह को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल 2025 का समापन बुधवार (31 दिसंबर) को हो रहा है। ऐसे में यह दिन और भी खास हो जाता है। क्योंकि, यह पूरे साल की नकारात्मकता को पीछे छोड़कर भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ नए साल में कदम रखने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो साल के इस आखिरी बुधवार को कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। आखिरी बुधवार को कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं।
भगवान गणेश और बुध ग्रह का संबंध
बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से न केवल विघ्न दूर होते हैं। बल्कि, कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तार्किक क्षमता का स्वामी माना गया है। जिन लोगों के करियर या बिजनेस में बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए इस दिन की पूजा विशेष फलदाया होती है।
साल के आखिरी बुधवार को करें ये विशेष उपाय:
दूर्वा घास अर्पित करें: भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। साल के आखिरी दिन गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं और नए साल में सफलता के द्वार खुलते हैं।
हरी मूंग की दाल का दान: बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। आज के दिन मंदिर में या किसी जरूरतमंद को सवा पाव हरी मूंग की दाल दान करें। इससे धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है।
गौ सेवा का महत्व: हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध दोष शांत होता है और घर में सुख-शांति का वास होता है।
मोदक का भोग: गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, तो आज के दिन गणेश जी के सामने ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इससे पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने की राह आसान होती है।
सिंदूर का तिलक: गणपति बप्पा को सिंदूर बहुत प्रिय है। उनकी पूजा के बाद उनके माथे से थोड़ा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके बिगड़े काम बनाने में मदद करता है।
यह भी पढ़ें- Budhwar Puja: बुधवार के दिन जरूर करें गणेश जी का नाम जप, हर संकट होगा दूर
यह भी पढ़ें- Budhwar Ke Upay: इंटरव्यू में नहीं मिल रही है सफलता, तो बुधवार के दिन आजमाएं ये उपाय
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।