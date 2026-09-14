गणेश चतुर्थी 2026: सुबह नहीं कर पाए गणपति स्थापना? न हों परेशान, पढ़ें पूजा के अन्य शुभ मुहूर्त और पूरी विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करने की परंपरा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा करते हैं।

वर्ष 2026 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन गणेश जी की स्थापना के लिए मध्याह्न काल का समय विशेष शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की तिथि, मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रिय भोग और आरती से जुड़ी पूरी जानकारी।

गणेश चतुर्थी 2026 की तिथि साल 2026 में गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू: 14 सितंबर 2026, सुबह 7 बजकर 6 मिनट

14 सितंबर 2026, सुबह 7 बजकर 6 मिनट चतुर्थी तिथि समाप्त: 15 सितंबर 2026, सुबह 7 बजकर 44 मिनट चतुर्थी तिथि में गणपति जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मध्याह्न काल में गणेश जी की स्थापना और पूजा करने की परंपरा है।

गणेश जी की मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर 2026 को गणेश जी की मूर्ति स्थापना और पूजा के लिए शुभ समय सुबह 11 बजकर 2 मिनट से दोपहर 1 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 29 मिनट है। भक्त अपनी सुविधा के अनुसार इस अवधि में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। गणपति स्थापना के अन्य शुभ मुहूर्त- अगर आप किसी वजह से इस मुहूर्त में गणपति स्थापना न भी कर पाएं तो और भी शुभ मुहूर्त हैं जिसमें गणपति को स्थापित करना शुभ होगा- चर मुहूर्त- दोपहर 1:49 बजे से 3:22 बजे तक। यदि किसी वजह से आप गणपति की स्थापना सुबह के मुहूर्त में नहीं कर पाए हैं, तो दोपहर में इस मुहूर्त के दौरान बप्पा को घर में स्थापित कर सकते हैं।

दोपहर 1:49 बजे से 3:22 बजे तक। यदि किसी वजह से आप गणपति की स्थापना सुबह के मुहूर्त में नहीं कर पाए हैं, तो दोपहर में इस मुहूर्त के दौरान बप्पा को घर में स्थापित कर सकते हैं। लाभ मुहूर्त- दोपहर 3:22 बजे से शाम 4:55 बजे तक लाभ चौघड़िया का मुहूर्त है जो गणपति स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है।

दोपहर 3:22 बजे से शाम 4:55 बजे तक लाभ चौघड़िया का मुहूर्त है जो गणपति स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। अमृत मुहूर्त- शाम 4:55 बजे से 6:28

शाम 4:55 बजे से 6:28 गोधूलि मुहूर्त- गणपति स्थापना आप गोधूलि मुहूर्त में भी कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त- सायं 6:28 से 6:51 तक रहेगा। कैसे करें गणेश जी की मूर्ति स्थापना? गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जिस स्थान पर गणेश जी को स्थापित करना है, वहां चौकी रखें।