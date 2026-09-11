धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। इस दौरान अनंत चतुर्दशी तक भक्त अपने घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और विधि-विधान से पूजा करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यदि गणेश उत्सव पर अपनी राशि के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा का चयन किया जाए, तो इससे घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आने की मान्यता है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिष श्री चंद्रेश शर्मा बताते हैं, "राशि के स्वभाव और उससे जुड़े ग्रहों को ध्यान में रखते हुए गणेश प्रतिमा का रंग और स्वरूप चुना जा सकता है।" 14 सितंबर से इस वर्ष गणेश उत्‍सव शुरू हो रहा है, चलिए जानते हैं कि राशि अनुसार किसे कौन सी गणेश प्रतिमा अपने घर पर रखनी चाहिए।

मेष और वृश्चिक राशि मेष और वृश्चिक राशि का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। इन दोनों राशियों के जातकों के लिए लाल रंग शुभ होता है। इसलिए गणेश उत्सव पर लाल रंग की गणेश प्रतिमा या तांबे से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

वृषभ और तुला राशि वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। इन राशियों के लिए सफेद रंग को शुभ माना जाता है। ऐसे जातक सफेद रंग की गणेश प्रतिमा, संगमरमर या चांदी से बनी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। ऐसी प्रतिमा घर में शांति, सौंदर्य और सुख-समृद्धि से जुड़ी शुभ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकती है।

मिथुन और कन्या राशि मिथुन और कन्या राशि का संबंध बुध ग्रह से होता है। इन राशियों के लिए हरा रंग शुभ माना जाता है। इसलिए हरे रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करना अच्छा होता है। इसके अलावा मूंग की दाल से बनी गणेश प्रतिमा को भी इन राशियों के लिए शुभ बताया गया है। मान्यता है कि इससे बुद्धि, एकाग्रता और कार्यक्षमता में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कर्क और सिंह राशि कर्क राशि वालों के लिए सफेद रंग की गणेश प्रतिमा शुभ मानी जाती है। सीप से बनी गणेश प्रतिमा भी इनके लिए विशेष होती है। वहीं सिंह राशि के जातक सुनहरे या लाल रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इससे आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है।

धनु और मीन राशि धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह माना जाता है। इन दोनों राशियों के लिए पीला रंग शुभ माना जाता है। ऐसे जातक पीले रंग की गणेश प्रतिमा या पीतल की मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं। हल्दी से बनी गणेश प्रतिमा को भी इन राशियों के लिए शुभ माना गया है। इसे ज्ञान, समृद्धि और शुभ अवसरों से जोड़कर देखा जाता है।