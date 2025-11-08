Ganadhipa Chaturthi 2025: गणाधिप संकष्टी पर करें ये एक काम, होंगे राजा की तरह धनवान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय और 'विघ्नहर्ता' माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जिसका सभी संकष्टी चतुर्थी में विशेष होता है। यह दिन भगवान गणेश के 'गणाधिप' स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल यह पावन तिथि 8 नवंबर दिन शनिवार यानी आज पड़ रही है। इस दिन (Ganadhipa Chaturthi 2025) व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं, इस दिन भगवान शिव के 108 नामों का जप परम कल्याणकारी माना गया है, जो इस प्रकार हैं -