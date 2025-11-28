Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Friday Tips: घर में रखें ये चीजें, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर होंगी धन की मुश्किलें

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन घर में कुछ विशेष वस्तुएं स्थापित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, समृद्धि तथा सौभाग्य का वास होता है, तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी 5 चीजें हैं, जिन्हें शुक्रवार (Friday Tips) को घर में रखना चाहिए?

    prefferd source google
    Hero Image

    Friday Tips: घर में रखें ये चीजें।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर शुक्रवार के दिन कुछ विशेष वस्तुओं को विधि-विधान से घर में स्थापित किया जाए, तो मां लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, तो आइए जानते हैं, वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें शुक्रवार (Friday Tips) को घर में रखना चाहिए?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22_09_2016-mahalakchmi

    श्री यंत्र (Shri Yantra)

    श्री यंत्र को सभी यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी स्थापना से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में शुक्रवार के दिन स्नान के बाद इसे गंगाजल से शुद्ध करें और पूजा स्थान पर स्थापित करें। कहा जाता है कि रोजाना इसकी पूजा और दर्शन करने से व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है।

    कौड़ी (Kaudi)

    पीली कौड़ी मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसे में 11 या 21 पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर शुक्रवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और बरकत बनी रहती है।

    दक्षिणावर्ती शंख (Dakshinavarti Shankh)

    दक्षिणावर्ती शंख को बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है और जिस घर में यह शंख होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। ऐसे में शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थान में स्थापित करें। इसे चावल और गंगाजल से भरकर रखने से घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती।

    तुलसी का पौधा (Tulsi Plant)

    तुलसी को मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित पूजा होती है, वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। ऐसे में शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में जल दें, शाम को घी का दीपक जलाएं और ''ॐ महालक्ष्म्यै नमः'' मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को तुलसी का पौधा गलती से भी नहीं छूना चाहिए।

    कमल गट्टा (Kamal Gatta)

    कमल गट्टा कमल के फूल का बीज होता है, जो मां लक्ष्मी का आसन है। यह बीज मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इसे चढ़ाने से वह जल्द खुश होती हैं। ऐसे में शुक्रवार की पूजा में मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें। इसके अलावा, कुछ कमल गट्टों को एक लाल कपड़े में लपेटकर धन रखने वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन मार्ग के नए-नए रास्ते खुलते हैं।

    यह भी पढ़ें- Shukrawar Tips: शुक्रवार के दिन घर से बाहर निकाल दें ये चीजें, होंगे मालामाल

    यह भी पढ़ें- Vaibhav Lakshmi Vrat: शुक्रवार के दिन पूजा के समय करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जप, टूटेगा गरीबी का ताला

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।