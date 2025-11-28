Friday Tips: घर में रखें ये चीजें, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर होंगी धन की मुश्किलें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर शुक्रवार के दिन कुछ विशेष वस्तुओं को विधि-विधान से घर में स्थापित किया जाए, तो मां लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, तो आइए जानते हैं, वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें शुक्रवार (Friday Tips) को घर में रखना चाहिए?

श्री यंत्र (Shri Yantra) श्री यंत्र को सभी यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी स्थापना से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में शुक्रवार के दिन स्नान के बाद इसे गंगाजल से शुद्ध करें और पूजा स्थान पर स्थापित करें। कहा जाता है कि रोजाना इसकी पूजा और दर्शन करने से व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है।

कौड़ी (Kaudi) पीली कौड़ी मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसे में 11 या 21 पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर शुक्रवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और बरकत बनी रहती है।

दक्षिणावर्ती शंख (Dakshinavarti Shankh) दक्षिणावर्ती शंख को बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है और जिस घर में यह शंख होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। ऐसे में शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थान में स्थापित करें। इसे चावल और गंगाजल से भरकर रखने से घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती।

तुलसी का पौधा (Tulsi Plant) तुलसी को मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित पूजा होती है, वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। ऐसे में शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में जल दें, शाम को घी का दीपक जलाएं और ''ॐ महालक्ष्म्यै नमः'' मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को तुलसी का पौधा गलती से भी नहीं छूना चाहिए।